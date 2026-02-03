Ricardo Quintela propone impulsar un paro por tiempo indeterminado en rechazo a la reforma laboral

Tras reunirse con la Confederación General del Trabajo (CGT), el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó la necesidad de hacer frente a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional a través de un paro general por tiempo indeterminado en defensa de los derechos laborales consagrados en la Constitución.En declaraciones a Radio Con Vos, el mandatario fue categórico al cuestionar el proyecto: “Es absolutamente inconstitucional, porque avanza sobre los derechos que están consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. Por eso nosotros resistimos esta reforma”, al tiempo que remarcó que el rechazo no es solo político sino también jurídico.Quintela detalló que el planteo fue expuesto durante el encuentro que mantuvieron gobernadores peronistas con la conducción de la CGT, donde propuso escalar las medidas de fuerza. “En la reunión que tuvimos con la CGT planteé que era necesario un plan de lucha, una resistencia a través de un paro general de 24, 48, 72 o 96 horas y después por tiempo indeterminado, con movilización”, explicó.Según señaló, la protesta debe ir acompañada de una salida concreta para la sociedad. “Cuando la sociedad salga a la calle y vuelva a su domicilio, tiene que entrar con una propuesta que la beneficie o que le genere expectativa producto de su lucha por la defensa de sus derechos”, afirmó, y agregó que “esperamos que la CGT pueda decidir mañana (por hoy) el plan de lucha”.El gobernador también reivindicó el rol histórico del peronismo frente a escenarios adversos y anticipó los costos del conflicto. “La resistencia va a tener su costo, pero el peronismo está acostumbrado y siempre estuvo en la resistencia en la defensa de los derechos, no solo de los trabajadores, sino de todos los argentinos”, advirtió.Consultado sobre una eventual judicialización de la reforma laboral, Quintela no descartó ese camino y volvió a cuestionar la relación del Ejecutivo con las provincias. “Este gobierno lleva dos años y dos meses en el ejercicio de la función y nunca las provincias se vieron beneficiadas de su gestión. No tuvimos ni una vivienda, ni un puente, ni una obra de agua, de energía, no tuvimos una escuela ni la apertura de una fábrica. Absolutamente nada”, reclamó en la entrevista, y enfatizó: “Por supuesto que sí puede haber judicialización. La CGT tiene que encabezar todo esto y nosotros acompañarla”.