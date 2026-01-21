La CGT convoca a su Consejo Directivo y pone en marcha una estrategia contra la reforma laboral

La central obrera activa una agenda de reuniones políticas y movilizaciones en el interior del país frente al avance del proyecto del Gobierno. El viernes definirá los próximos pasos en un Consejo Directivo convocado en la sede de Azopardo.
