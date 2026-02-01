05.02.2026 / LA ANTESALA DEL 11 DE FEBRERO

Gremios se pronuncian en rechazo de la reforma laboral y anticipan movilizaciones el día del debate

Organizaciones sindicales, centrales obreras y sectores de la industria y la cultura anunciaron marchas y paros en coincidencia con el tratamiento parlamentario del proyecto impulsado por el Gobierno.




Ante la inminencia del tratamiento de la reforma laboral en el Senado previsto para el miércoles 11 de febrero, numerosas organizaciones sindicales comenzaron a pronunciarse públicamente en contra del proyecto del Poder Ejecutivo y a coordinar movilizaciones y medidas de fuerza para el día del debate parlamentario, mientras la CGT prepara un encuentro para este viernes con objeto de revisar la estrategia y definir un marco de acción de cara a la próxima semana.

En primer instancia, más de 35 sindicatos nucleados en la CSIRA coincidieron en que el proyecto facilita despidos, debilita la organización sindical y restringe el derecho de huelga, además de poner en riesgo el financiamiento de las obras sociales, en un contexto ya tensionado por los costos del sistema de salud.

A esas expresiones se sumó el sector audiovisual, que cuestionó artículos específicos de la reforma por su impacto sobre los fondos de fomento cultural, y durante una conferencia de prensa reclamó a los senadores que frenen el avance del proyecto. En esa línea, reclamaron que su aprobación “contribuye a la muerte del cine y del audiovisual argentino”.

Con paros, marchas federales y reuniones de urgencia, el mapa sindical se reconfigura en clave de confrontación, mientras el Gobierno minimiza las advertencias y sostiene que cuenta con los apoyos necesarios.

PLAN DE LUCHA

En dicho escenario, distintos sectores impulsan movilizaciones propias, al margen de la central obrera, como la marcha prevista a Córdoba para presionar al gobernador Martín Llaryora, en momentos en que el oficialismo busca respaldo provincial para avanzar con la iniciativa, lo que profundizó el malestar sindical ante la falta de información y de apertura para extender la discusión a los trabajadores.

Ambas CTA resolvieron convocar a un paro nacional con movilización el día en que la reforma laboral llegue al recinto, una medida a la que el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, proclamó como “la herramienta más idónea para enfrentar la reforma patronal del Gobierno".

En paralelo, la CGT reunirá este viernes a su Consejo Directivo para definir los próximos pasos. Al momento, el clima interno está cargado de tensión por la pérdida de expectativas en la vía dialoguista, luego de que durante enero no prosperaran gestiones con gobernadores ni señales del Gobierno frente a los artículos más cuestionados del proyecto.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

3

Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas

4

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

5

Milei designó como funcionario en Transporte al hijo de un condenado por crímenes en la dictadura

Más notas de este tema

La CGT convoca a su Consejo Directivo y pone en marcha una estrategia contra la reforma laboral

03/02/2026 - PLAN DE ACCIÓN

La CGT convoca a su Consejo Directivo y pone en marcha una estrategia contra la reforma laboral

Reforma laboral: en el Senado, Bullrich vuelve a reunirse con aliados para reunir apoyo

03/02/2026 - NEGOCIACIÓN

Reforma laboral: en el Senado, Bullrich vuelve a reunirse con aliados para reunir apoyo

Cordero aseguró que no habrá quita de indemnizaciones

01/02/2026 - Declaraciones

Cordero aseguró que no habrá quita de indemnizaciones

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.