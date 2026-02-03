En defensa de la reforma laboral, el secretario de Trabajo sostuvo que los jóvenes no quieren irse 35 días de vacaciones

Pese a las aclaraciones, centrales obreras y abogados laboralistas advierten que, al acceder a la letra chica del proyecto, se observa que elimina institutos protectores del trabajador, restringe el derecho de huelga y habilita herramientas como el banco de horas, mientras la CGT evalúa avanzar con una medida de fuerza para rechazar la iniciativa.

Al referirse a los cambios propuestos en torno al régimen de vacaciones incluido en la reforma laboral, uno de los ítems más cuestionados del documento, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, recurrió a la suposición de que "los jóvenes no quieren irse 35 días de vacaciones", en un intento de respaldar el proyecto que prevé debatirse el miércoles 11 de febrero en el Senado.“Los jóvenes, cuando quieran, van a poder partir las vacaciones. No quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos, muchas veces. Siempre se pone un límite de siete días porque no es el descanso semanal, son las vacaciones”, sostuvo el funcionario al explicar el alcance de la iniciativa, que refuerza la posibilidad de fraccionar los días de descanso anual.Desde el Ejecutivo aclararon que la actual Ley de Contrato de Trabajo ya permite el fraccionamiento de las vacaciones por mutuo acuerdo, aunque garantiza el derecho del trabajador a tomarlas de manera continua dentro del período legal, mientras que la nueva redacción fortalece esa prerrogativa y fija que los tramos no podrán ser menores a siete días.Cordero también buscó mitigar planteos sobre otros ejes de la reforma. Por eso, afianzó que no habrá cambios en la indemnización por despido: "La indemnización continúa, aclarada para no hacerse un juicio que dure años, que es un mes de sueldo por año de servicio, ese mes se toma según la mejor remuneración habitual y mensual. Ahora sí la van a cobrar”, explicó.En la misma línea, destacó la creación de un Fondo de Asistencia Laboral destinado principalmente a las pymes y remarcó que “hay una instrucción de la ministra Sandra Pettovello de no quitar ningún derecho esencial en esta reforma”, además de insistir en que “no hay una sola coma que toque el aguinaldo, en cómo se paga y cómo se calcula".Frente a esa posibilidad, el secretario de Trabajo pidió dejar actuar al Congreso y cuestionó la protesta sindical. "El Congreso tiene los representantes de la Nación elegidos por los ciudadanos de la Argentina. Yo no haría una medida de fuerza, hay que dejar que las instituciones funcionen normalmente”, en defensa de una reforma que el oficialismo intenta aprobar con el apoyo de los gobernadores.