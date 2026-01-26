Lo compré por Amazon a 50 dólares: Bullrich reavivó la polémica por la compra de ropa en el exterior

La senadora Patricia Bullrich reavivó la discusión sobre el precio de la ropa, iniciada con los dichos del ministro Luis Caputo, al exponer durante una entrevista televisiva que el traje azul Francia que llevaba puesto había sido comprado en el exterior a un valor muy inferior al que se consigue en el mercado local.La declaración se produjo en LN+, donde el tema surgió de manera informal a partir de comentarios sobre la vestimenta de funcionarios y figuras públicas, luego de las recientes afirmaciones del conductor de Economía, sobre su preferencia por prendas importadas y su crítica a los precios de la industria nacional.En ese marco, Bullrich explicó que la prenda había sido adquirida por ella en Estados Unidos a través de una plataforma de comercio electrónico y calificó la compra como conveniente al señalar que le había resultado “barata y linda”, reforzando así la idea de que el acceso a ropa importada puede ser más económico que en el país.Ante la consulta por la marca, la senadora se quitó el saco en vivo para revisar la etiqueta y precisó: “Le Suit. u$s40 o u$s50 el traje”, y volvió a insistir en que “es barato y lindo”, lo que a valores actuales del dólar equivale a unos $75.000, una cifra muy por debajo de los precios habituales de un ambo en la Argentina.Las declaraciones se inscriben en un debate más amplio que enfrenta al Gobierno con el sector textil, luego de que Caputo afirmara que no suele comprar ropa en el país y defendiera marcas extranjeras, lo que motivó críticas de empresarios y trabajadores del sector por fomentar la compra en el exterior mientras la industria nacional continúa en caída, con cierre de fábricas y recortes de planta.