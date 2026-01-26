Textiles tildaron a Caputo de payaso por sus dichos sobre el precio de la ropa en Argentina pero él insistió: Te lo reconocen todos

Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles.

Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente. https://t.co/RzJactHaZK  totocaputo (@LuisCaputoAR) February 4, 2026

Luego de que el empresario textil Sergio Colatti llamara “payaso” al ministro de Economía, Luis Caputo, por haber declarado que nunca compró ropa en la Argentina por considerar que se trata de "un robo”, este fue más allá y profundizó su polémica posición en redes sociales. Lo hizo al celebrar que otro referente del sector coincidiera públicamente con su opinión sobre los precios, bajo la afirmación de que "en privado, lo reconocen todos los empresarios textiles"."Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente", aplaudió tras las declaraciones televisivas del industrial Marcelo Fernández en TN, quien afirmó que los precios estaban "inflados".Las expresiones del ministro profundizaron el malestar en la industria. Ni bien trascendió la postura de Caputo, quien sostuvo que quienes tenían "la posibilidad de viajar" compraban afuera,En ese sentido, agregó: “Vos no tenés idea la gente que está sangrando”, al cuestionar que Caputo hable desde un círculo reducido de empresarios beneficiados históricamente por el Estado. “Está hablando de 10 señores, de 10 marcas de Buenos Aires, algunas que realmente tienen colecciones de autos antiguos, hacen las fiestas fastuosas en Punta del Este”, arremetió, apelando a que mientras tanto, el resto del sector enfrenta una situación crítica.“Yo apoyé este proceso, soy una persona republicana, democrática”, sostuvo el dueño de This Week, pero advirtió que “están destruyendo una industria".Por otra parte, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, rechazó la comparación con países asiáticos y apuntó que el Gobierno “no logró desarmar ni un solo impuesto”, al tiempo que cuestionó que se omitan los costos estructurales que enfrenta la producción local.