El mercado festejó el acuerdo con EEUU pero el riesgo país siguió alto

El S&P Merval mostró una recuperación marcada luego del entendimiento bilateral entre la Argentina y Estados Unidos, en un contexto en el que los activos locales venían de acumular caídas y alta volatilidad. En la plaza porteña, el índice líder avanzó 1,3% y también registró una mejora en su medición en dólares, impulsada por el retroceso de los tipos de cambio financieros.

El acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, comunicado por el canciller Pablo Quirno, impactó de manera directa en el panel general. La mayor suba correspondió a Inversora Juramento, que trepó más de 18%, seguida por firmas vinculadas a la producción y exportación de alimentos, como San Miguel y Molinos Juan Semino.En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de subas en Wall Street, con mejores desempeños en los tramos más cortos. Los Bonares y los Globales avanzaron de manera moderada, aunque el riesgo país se sostuvo por encima de los 500 puntos básicos, reflejando que, pese al rebote bursátil, persistieron las dudas del mercado sobre la solidez del frente financiero.