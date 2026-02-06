06.02.2026 / FINANZAS

El mercado festejó el acuerdo con EEUU pero el riesgo país siguió alto

El S&P Merval rebotó con fuerza en la jornada posterior al anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos y una acción del panel general llegó a trepar 18%. Los ADRs y los bonos en dólares acompañaron la suba en Wall Street, aunque el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos.




El S&P Merval mostró una recuperación marcada luego del entendimiento bilateral entre la Argentina y Estados Unidos, en un contexto en el que los activos locales venían de acumular caídas y alta volatilidad. En la plaza porteña, el índice líder avanzó 1,3% y también registró una mejora en su medición en dólares, impulsada por el retroceso de los tipos de cambio financieros.

Entre las acciones líderes se observaron subas generalizadas, con el sector bancario a la cabeza. Los papeles de Grupo Supervielle encabezaron las alzas, mientras que otras compañías energéticas y de servicios públicos también operaron en terreno positivo, en una rueda marcada por un mayor apetito por riesgo tras el anuncio oficial.

El acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, comunicado por el canciller Pablo Quirno, impactó de manera directa en el panel general. La mayor suba correspondió a Inversora Juramento, que trepó más de 18%, seguida por firmas vinculadas a la producción y exportación de alimentos, como San Miguel y Molinos Juan Semino.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de subas en Wall Street, con mejores desempeños en los tramos más cortos. Los Bonares y los Globales avanzaron de manera moderada, aunque el riesgo país se sostuvo por encima de los 500 puntos básicos, reflejando que, pese al rebote bursátil, persistieron las dudas del mercado sobre la solidez del frente financiero.

En Nueva York, los ADRs argentinos también rebotaron con fuerza, especialmente los vinculados al sistema financiero, que llegaron a registrar subas de hasta 6%. La reacción positiva contrastó con la tensión acumulada en las ruedas previas y dejó en evidencia que el acuerdo con Estados Unidos funcionó como un alivio coyuntural para los mercados, sin disipar del todo los interrogantes de fondo sobre la economía argentina.

