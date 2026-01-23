Emoción: tras diez meses de internación, Pablo Grillo volvió a su casa

#Emoción | Luego de diez meses de permanecer hospitalizado, el fotógrafo Pablo Grillo regresó de manera transitoria a su casa en la localidad de Remedios de Escalada. El momento del reencuentro con familiares. pic.twitter.com/dy6gIZs6pw  Política Argentina (@Pol_Arg) February 3, 2026

, bajo el aval de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impulsora del reconocido "protocolo antipiquete".El regreso fue compartido a través de un video difundido por sus allegados, donde se observa a Grillo delante de su hogar, así como el recibimiento de familiares y amigos, acompañado por un mensaje que destacó la emoción sentida tras meses de tratamiento y rehabilitación. Sin embargo, a días de que la ex titular de Seguridad reivindicara el accionar de sus fuerzas, sus seres queridos continúan reclamando avances en la investigación judicial.En los últimos días, Fabián Grillo, padre del fotógrafo, volvió a cuestionar de manera pública las versiones oficiales sobre lo ocurrido y apuntó contra el Ministerio de Seguridad, al sostener que el relato gubernamental fue modificándose con el correr del tiempo a medida que surgían pruebas sobre el operativo represivo desplegado durante la marcha.“Empezaron mintiendo y cada vez que declaran dicen una mentira distinta. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente”, denunció Grillo, quien también cuestionó que se haya hablado del secuestro de armas sin detenidos. "¿Dónde están las armas? ¿A quiénes detuvieron? Cuando se secuestra un arma, hay detenidos. Acá no los hay”, enfatizó, y agregó:En ese marco, remarcó que la causa no se limita al gendarme que efectuó el disparo, identificado como el cabo Héctor Guerrero, sino que también alcanza a los mandos superiores que impartieron las órdenes, y afirmó que la investigación judicial ya dio cuenta de que el accionar de las fuerzas no contó con respaldo de una orden judicial previa.