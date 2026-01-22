El Gobierno lanzó el nuevo DNI electrónico y modificó el pasaporte: cuáles son los cambios y cuándo entra en vigencia

El Gobierno nacional oficializó la creación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una serie de modificaciones en el pasaporte argentino, con el objetivo de adecuarlos a los estándares internacionales de seguridad y tecnología.Las medidas quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, y entrarán en vigencia el 1° de febrero de 2026, según se estableció en ambos textos.Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) explicaron que los cambios responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular la N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.El nuevo DNI será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.La normativa también confirmó que los ex combatientes de Malvinas conservarán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”.En el caso de los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que para los ciudadanos argentinos.Los menores recibirán un DNI con iguales características. Para los niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de los 5 años se registrará la firma del menor.Para los recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.En el dorso del DNI se incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. En el caso de ciudadanos extranjeros, se sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.En paralelo, el Gobierno definió un nuevo diseño para el pasaporte, que pasará a tener 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, en línea con los estándares internacionales de seguridad y resistencia física.Según indicaron desde el organismo, el objetivo es reforzar la protección de los datos personales y elevar el nivel de confiabilidad del documento, tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo porten.La DNRP aclaró que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una futura norma disponga lo contrario.Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que los pasaportes confeccionados con materiales actuales mantendrán su validez, una decisión que apunta a optimizar recursos y evitar el desperdicio de insumos del Estado.