Un efectivo se esposó frente a Casa Rosada para denunciar sueldos bajos y corrupción dentro de la PFA

February 4, 2026

Un agente de la Policía Federal Argentina se esposó este martes a la reja de la Casa Rosada para denunciar el bajo salario que percibe, presuntos hechos de corrupción interna y el deterioro de la obra social y del Hospital Churruca, en una protesta que terminó con su traslado a una sede de la fuerza para formalizar la denuncia.El efectivo fue identificado como Miguel Ángel Montiel, cabo de la Superintendencia de Transporte, quien aseguró cobrar alrededor de $700.000 mensuales y verse obligado a realizar otros trabajos para poder subsistir. Durante la protesta permaneció uniformado, con su arma reglamentaria, y sostuvo una pancarta con la inscripción “PFA corrupción Superintendencia de Transporte”.El cabo también sostuvo que existen prácticas irregulares dentro de la fuerza y apuntó contra superiores que, según dijo, están al tanto de la situación. “Te piden que realices tareas que no tienen nada que ver nada con lo policial”, denunció, al tiempo que reconoció que el método de protesta elegido seguramente le valga una sanción.Antes de ser retirado del lugar y trasladado para declarar en Asuntos Internos, Montiel admitió haber votado al presidente Javier Milei y aseguró que lo haría nuevamente, aunque reclamó cambios urgentes. “Yo sé que no tenemos permitido manifestarnos de esta manera, pero yo demuestro que soy camarada”, sostuvo, y concluyó: “Lo volvería a votar, porque su gestión me gusta. Pero no se tiene que olvidar de nosotros, esto tiene que cambiar, nosotros somos Policía Federal”.