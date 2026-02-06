La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la argentina detenida por gestos racistas

La Justicia de Brasil ordenó la liberación de Agostina Páez, la argentina que había sido detenida este viernes en Río de Janeiro por gestos racistas. El arresto se había concretado a 48 horas de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca pidiera su prisión preventiva a pesar de que estuviera instalda en un departamento y con tobillera electrónica. Tras una queja de su equipo de defensores, finalmente las autoridades revocaron la decisión.Según confirmó su abogado Sebastián Robles a medios argentinos, la orden para liberar a la mujer de 29 años fue dictada cerca de las 16:30 (hora argentina). Desde el mediodía que la joven estaba en una comisaría de la ciudad. Para las 17 horas solo faltaba realizar unos trámites para salir nuevamente a la vía pública.Lo que aún su equipo de defensores desconocen es qué va a pasar con las medidas cautelares que le habían impuesto previamente. Entre ellas, la prohibición de salir del país y la obligación de llevar una tobillera electrónica para controlar que no infrinja la norma. Esta definición se conocerá en las próximas horas.Más temprano, la Justicia brasileña le había rechazado a Agostina el pedido de autorización para volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal.El delito de injuria racial por el qei estuvo unas horas detenida, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza.El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.Desde el 14 de enero, la joven se encuentra imposibilitada de salir de Brasil. Primero se le retuvo el pasaporte, luego fue obligada a instalarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la prohibición de abandonar el país continuaba vigente hasta este viernes.La situación personal de Páez se tornó aún más delicada tras un incidente en su residencia temporal. Tres personas ingresaron al departamento en el que se alojaba, lo que la llevó a mudarse por razones de seguridad. Su familia manifestó preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, ante las amenazas recibidas y el agravamiento de la tensión.La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial.