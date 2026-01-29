Mena volvió a cruzar a Capuchetti por el atentado a CFK: Deje de inventar y obstaculizar

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, criticó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti por encubrir irregularidades y avalar peritajes "con nulo rigor científico" en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.
Comodoro Py la misma historia siempre. Juan Martín Mena (@juanmmena) February 3, 2026
La jueza parece más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad. Y otra vez Gendarmería usada por la política para peritajes que dan vergüenza.
Desde los primeros días, se supo que los atacantes de pic.twitter.com/gBDYVQDxVZ
