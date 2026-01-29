03.02.2026 / ATENTADO CONTRA CFK

Mena volvió a cruzar a Capuchetti por el atentado a CFK: Deje de inventar y obstaculizar

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, criticó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti por encubrir irregularidades y avalar peritajes "con nulo rigor científico" en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.



A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Mena cuestionó un informe que señalaba una supuesta conexión del atacante Fernando Sabag Montiel al wifi del shopping Abasto a las 22:30 del día del atentado. Según el funcionario, esa actividad no correspondía a una presencia física en el lugar, sino a la recepción automática de un correo de satisfacción por el uso de la red pública del centro comercial.



“Ese mail llega a los usuarios a veces en tiempo real, a veces con minutos u horas de delay. No indica absolutamente nada respecto de la presencia de una persona o teléfono en ese lugar en ese momento”, explicó Mena. 

Además, señaló que los peritos habrían ignorado la diferencia horaria con el UTC -3, lo que habría generado una interpretación errónea de los registros. “La justicia argentina no sabe ni siquiera contar las horas del día”, ironizó. 

El ministro bonaerense apuntó directamente contra Capuchetti, señalando que está “más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad”, y le reprochó no haber esclarecido cómo se destruyó el celular del atacante mientras estaba bajo custodia judicial. 

