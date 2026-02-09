La CGT salió a pedirle a los gobernadores que rechacen la Reforma Laboral

A cuatro días del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno nacional y cuestionaron a los gobernadores y al ministro Federico Sturzenegger. "El proyecto, tal como está redactado, tiene una carga ideológica y maliciosa", sostuvo el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo. En ese sentido, afirmó que la propuesta incluye artículos que consideró "gravísimos y anticonstitucionales".La iniciativa oficial propone modificaciones en el régimen de contrataciones laborales, las licencias por vacaciones, el banco de horas y el sistema de indemnizaciones. Desde la central obrera señalaron que el contenido del proyecto no representa una mejora para el mundo del trabajo y advirtieron sobre su impacto negativo en los derechos de los trabajadores.En ese marco, la CGT hizo un llamado a los gobernadores para que influyan en la posición de sus senadores: "Apelamos a la reflexión de muchos gobernadores para que no manden a sus representantes a votar en contra de los trabajadores", expresó el dirigente gremial, en la antesala del debate legislativo en la Cámara alta, en diálogo con Radio Mitre.También cuestionó al presidente Javier Milei por la falta de instancias de diálogo previas al envío del proyecto al Congreso: "Nunca se generó un ámbito para discutirlo. Si quieren discutir, que se sienten todos los actores y no a través del llamado Consejo de Mayo", afirmó. Jerónimo aclaró que la CGT no se opone a debatir una eventual modernización del marco laboral, pero remarcó que cualquier reforma debería ampliar derechos y no recortarlos. En ese sentido, criticó la eliminación del principio de ultraactividad, que garantiza la vigencia de los convenios colectivos hasta que se acuerde uno nuevo.La CGT anunció este viernes una movilización al Congreso para el miércoles de la semana que viene, en coincidencia con la sesión del Senado en el que se debatirá la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida no incluirá un paro general, que era el plan de acción pedido desde los sectores más duros de la CGT, pero se extenderá durante la jornada en la Plaza del Congreso a partir de las 15.El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma laboral que impulsa el gobierno libertario “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y afirmó que espera una protesta “multitudinaria y contundente”. Los miércoles son días difíciles en la zona del Congreso de la Nación desde que asumió Javier Milei, dado que cada semana se realizan manifestaciones de jubilados, pensionados y personas con discapacidad que aún piden por mejoras en prestaciones y haberes.El miércoles 11 de febrero se le sumarán además las columnas de los gremios que adhieran a la convocatoria de la CGT, ya que cada entidad puede disponer un cese de actividades aunque sea parcial para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización. Sola afirmó este viernes que la solución al tema de la reforma laboral es “política”, más que gremial, y trasladó a los senadores nacionales la responsabilidad de que prospere o no el proyecto libertario.Los legisladores "tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores", agregó el titular del sindicato del Seguro. Además, Sola enumeró que la CGT planteó sus objeciones ante "más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las PYMES", durante todo el tiempo que el proyecto estuvo en Diputados. El recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, ya que se trata de "una batalla larga", según dejó entrever el dirigente de la CGT.Sola se pronunció así tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT donde se produjo el debate interno entre las diferentes corrientes que conviven en la central y prevaleció la postura de los más dialoguistas, que consideran que no es momento de activar un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei. En el tercer paro general sucedió que el gremio de colectiveros de la UTA no se plegó, y hubo quien aseguró que eso hizo perder impacto a la medida de fuerza. Otra versión que circula es que el sector de personal de transporte, incluida la UTA, apuesta a introducir cambios en el proyecto de reforma laboral con la intención de restarle impacto.Por su parte, hay sectores como la UOM que pedían una huelga y ya marcharon por su cuenta con las dos CTA el jueves en Córdoba contra la reofrma laboral y volverán a hacerlo el martes en Rosario. De hecho, la UOM confirmó que hará un paro el miércoles desde las 10, justamente para permitir que sus afiliados marchen al Congreso.