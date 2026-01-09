09.02.2026 / Economía

La inflación de enero en CABA pegó un salto y midió más del 3%

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1% en enero, lo que implicó una aceleración respecto del 2,7% registrado en diciembre 2025. Con esta cifra, el aumento de precios en los últimos doce meses llegó al 31,7%.




La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1% en enero, lo que implicó una aceleración respecto del 2,7% registrado en diciembre 2025. Con esta cifra, el aumento de precios en los últimos doce meses llegó al 31,7%, en la antesala del dato nacional que difundirá el INDEC.

El informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) indicó que los mayores aumentos del mes se registraron en Recreación y Cultura (7,4%), Restaurantes y Hoteles (5,3%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (4%), Seguros y Servicios Financieros (4%) y Transporte (3,7%), rubros que impulsaron la variación general.

En contraste, Prendas de vestir y calzado fue el único segmento con caída de precios, con una baja del 0,1%, en un contexto de liquidaciones de temporada.

La dinámica inflacionaria volvió a mostrar mayor presión en los servicios, que subieron 3,5%, frente al 2,3% de los bienes. A su vez, los precios estacionales avanzaron 15,8%, mientras que los regulados crecieron 1,7%.

En términos interanuales, el mayor incremento se observó en Seguros y servicios financieros (54%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (31,4%), en línea con el promedio general.

El dato de la inflación porteña podría adelantar los datos que el Indec dará a conocer este martes. En su última medición, el IDECBA informó que en diciembre la inflación había sido del 2,7%, mientras que la informada por el Indec fue del 2,8%.

