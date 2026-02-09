09.02.2026 / ECONOMIA

El dólar se desploma en silencio y deja expuesta la fragilidad del esquema cambiario

Mientras el Gobierno celebra una calma artificial, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el techo de la banda cambiaria alcanzó su nivel más alto en cuatro meses, en un contexto atravesado por dudas sobre la inflación, intervención del Banco Central y un clima político cada vez más tenso.




El dólar oficial profundizó su caída este lunes y volvió a encender señales de alerta en el mercado cambiario. La brecha con el techo de la banda superó el 10% por primera vez desde septiembre, en una jornada marcada por la aparente tranquilidad de la divisa, aunque sostenida sobre un delicado equilibrio de intervenciones y expectativas contenidas.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $11 y cerró en $1.421, lo que amplió la distancia con el límite superior de la banda, fijado hoy en $1.578,71. La brecha llegó así al 11,1%, el nivel más elevado desde el 26 de septiembre, pese a las compras sostenidas del Banco Central que, lejos de impulsar el precio, no lograron alterar la tendencia descendente.

En el mercado minorista, el dólar se vendió a $1.450 en el Banco Nación, mientras que en el circuito paralelo el blue operó en $1.435. Las cotizaciones financieras mostraron movimientos dispares: el MEP avanzó levemente hasta $1.449,04, el contado con liquidación trepó casi $10 y cerró en $1.497,14, y el dólar cripto se mantuvo en torno a los $1.487,41.

A contramano del discurso oficial,z el mercado de futuros reflejó una expectativa claramente bajista. Para fines de febrero, los contratos ubicaron al dólar en $1.444,50, mientras que para marzo se estimó un valor de $1.482. En ese escenario, operadores advierten que la calma cambiaria podría verse alterada en los próximos días por eventos económicos y políticos que vuelven a poner en discusión la sostenibilidad del esquema actual.

