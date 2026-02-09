Los bonos repuntan pero el mercado sigue desconfiando y el riesgo país roza los 500 puntos

Los bonos soberanos en dólares registraron este lunes una nueva jornada positiva y sumaron su segunda suba al hilo, en un contexto de alta cautela por parte de los inversores. Pese al repunte, el riesgo país apenas cedió y se mantuvo en torno a los 500 puntos básicos, una señal de que el mercado todavía no convalida el rumbo financiero del Gobierno.

Según análisis de mercado, los activos argentinos continuaron moviéndose con una elevada sensibilidad a los vaivenes globales. Tras perder gran parte de las ganancias acumuladas en enero, el mercado accionario volvió a mostrar un beta elevado, superior a su promedio histórico. En ese marco, los bonos lograron amortiguar el golpe del clima global adverso, pero sin generar un cambio de expectativas de fondo, mientras el riesgo país siguió funcionando como termómetro de una confianza que no termina de aparecer.