Cómo es el nuevo Parque Solar de Ingeniero Juárez que inauguró el gobierno de Formosa

El parque solar de Ingeniero Juárez ya se encontró plenamente operativo y comenzó a reforzar de manera sostenida la red eléctrica de Formosa y del Sistema Interconectado Nacional. Así lo confirmó el ingeniero Fernando De Vido, presidente del directorio de REFSA, quien señaló que la planta funcionó durante todo el verano y permitió mejorar de forma significativa la estabilidad del suministro en una región históricamente postergada.
La central, desarrollada por la empresa MSU Green Energy, cuenta con una capacidad instalada de 15 megavatios y se compuso de 23.800 paneles solares montados sobre un predio de 30 hectáreas. De acuerdo con lo explicado por De Vido, la energía generada superó la demanda total del departamento Mataco, lo que también benefició a localidades del departamento Ramón Lista y a amplias zonas rurales del oeste provincial.
Aunque la energía producida se comercializa a CAMMESA, la inyección se realizó directamente sobre la red de REFSA, lo que redujo la dependencia de las líneas troncales nacionales y mejoró los niveles de tensión en todo el sistema local. Desde la empresa provincial remarcaron que este esquema fortaleció la infraestructura energética formoseña y consolidó una estrategia de desarrollo con eje en la producción limpia y descentralizada.
En ese marco, De Vido adelantó que la provincia proyectó una nueva planta solar en Las Lomitas, con una capacidad estimada de 22 megavatios, y que se continuó trabajando para atraer inversiones en otras localidades estratégicas como Pirané, Laguna Blanca, Ibarreta, Formosa capital y Clorinda. La iniciativa se inscribió en una política sostenida de transición energética que buscó ampliar derechos, garantizar servicios y reafirmar el rol del Estado provincial en la planificación del desarrollo.