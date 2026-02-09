Cómo es el nuevo Parque Solar de Ingeniero Juárez que inauguró el gobierno de Formosa

El parque solar de Ingeniero Juárez ya se encontró plenamente operativo y comenzó a reforzar de manera sostenida la red eléctrica de Formosa y del Sistema Interconectado Nacional. Así lo confirmó el ingeniero Fernando De Vido, presidente del directorio de REFSA, quien señaló que la planta funcionó durante todo el verano y permitió mejorar de forma significativa la estabilidad del suministro en una región históricamente postergada.

Aunque la energía producida se comercializa a CAMMESA, la inyección se realizó directamente sobre la red de REFSA, lo que redujo la dependencia de las líneas troncales nacionales y mejoró los niveles de tensión en todo el sistema local. Desde la empresa provincial remarcaron que este esquema fortaleció la infraestructura energética formoseña y consolidó una estrategia de desarrollo con eje en la producción limpia y descentralizada.En ese marco, De Vido adelantó que la provincia proyectó una nueva planta solar en Las Lomitas, con una capacidad estimada de 22 megavatios, y que se continuó trabajando para atraer inversiones en otras localidades estratégicas como Pirané, Laguna Blanca, Ibarreta, Formosa capital y Clorinda. La iniciativa se inscribió en una política sostenida de transición energética que buscó ampliar derechos, garantizar servicios y reafirmar el rol del Estado provincial en la planificación del desarrollo.