El Partido Justicialista de La Matanza presentó a sus nuevas autoridades con una lista de unidad

El Partido Justicialista de La Matanza presentó a sus nuevas autoridades en el marco de una lista de unidad. Verónica Magario volverá a ser presidenta del PJ local además de ser la nueva vicepresidenta del PJ bonaerense. En tanto, Fernando Espinoza será el primer consejero provincial por la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.En esa lìnea, el intendente de La Matanza destacó que la conformación de la lista refleja una fuerte apuesta a la renovación, con más del 70% de sus integrantes provenientes de la Juventud. “La lista del PJ de La Matanza, en esta nueva etapa de gran unidad de todo el peronismo local, va a acompañar a Axel Kicillof, como el nuevo presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, y a Verónica Magario, como la nueva vicepresidenta, para seguir trabajando juntos por una Argentina con justicia social e igualdad de derechos”, expresó.Espinoza señaló que “este gobierno de Milei, de extrema derecha e insensible, está generando la peor crisis económica de toda la historia; por eso es muy importante cómo el peronismo empezó a organizarse”. Porque “vamos a generar un gran frente electoral con toda la sociedad, con los sectores independientes, con los distintos sectores de la producción, el trabajo, los comerciantes y los empresarios nacionales”.Uno de los ejes centrales de la nueva conformación del PJ matancero es el fuerte protagonismo de la juventud. “Como se mostró hoy con esta lista de La Matanza, más del 70% de la lista son jóvenes del movimiento obrero, de los centros de estudiantes terciarios y secundarios, de nuestras universidades (Universidad Nacional de La Matanza y el Centro Universitario de Innovación) y de cada una de nuestras ciudades y escuelas”, afirmó, y agregó: “Es un crecimiento del peronismo, un peronismo unido, moderno, que va a interpretar los sueños de las nuevas generaciones de argentinas y argentinos”.En ese marco, destacó que esta etapa tiene como horizonte la construcción de una alternativa política que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción, la educación y la justicia social, frente a un contexto nacional de fuerte crisis económica y social que golpea especialmente a las y los trabajadores, a los jóvenes, a los jubilados y a los sectores productivos.Por su parte, Verónica Magario fue ratificada por segunda vez consecutiva como presidenta del Partido Justicialista de La Matanza; en esta oportunidad, acompañada por Liliana Yambrún como vicepresidenta primera. De este modo, nuevamente dos mujeres encabezan al peronismo matancero, reafirmando una etapa de renovación y protagonismo femenino en la conducción política del distrito.Magario agradeció la amplitud y el espíritu participativo de la lista, y destacó la incorporación de jóvenes y de todos los sectores de la sociedad. “Esta es una nueva etapa para la Argentina y para el peronismo. Una etapa que nos encuentra unidos, con la responsabilidad de resistir la quita de derechos y de volver a construir un país con trabajo, producción, educación y salarios dignos”.También convocó a “mirar hacia adelante con esperanza”, y a redoblar el compromiso militante para recuperar un proyecto de país que garantice derechos y dignidad para los argentinos y argentinas, con la unidad como principal fortaleza.Para finalizar, Espinoza afirmó: “vamos por un nuevo peronismo unido, moderno y que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones y que genere un gran frente amplio electoral con todos los sectores independientes de la sociedad, para tener un nuevo presidente en el 2027 que defienda los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media, de los comerciantes, productores rurales, pymes, los empresarios nacionales y de nuestros jóvenes”. Y concluyó: “Vamos por una nueva Argentina”.