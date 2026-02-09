Insólito cruce oficial: desmienten la compra de submarinos pero un video de Milei dice lo contrario

Mientras la Oficina de Respuesta Oficial negó que el Gobierno Nacional haya avanzado en la compra de submarinos franceses, en redes sociales comenzó a circular un video del propio Presidente afirmando públicamente que la Argentina estaba “comprando submarinos”, lo que volvió a exponer contradicciones en la comunicación oficial.
FALSO.— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 9, 2026
La nota del periodista Julián Maradeo afirma que el Gobierno Nacional comprará submarinos de la empresa Naval Group. Esta afirmación es falsa, dado que si bien el Poder Ejecutivo está analizando la necesidad de la Armada Argentina de adquirir submarinos, no existe pic.twitter.com/09OXKZp02x
