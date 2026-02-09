Insólito cruce oficial: desmienten la compra de submarinos pero un video de Milei dice lo contrario

La polémica se desató a partir de una nota periodística de Ámbito que daba cuenta de una supuesta adquisición de submarinos a la empresa francesa Naval Group. La respuesta del Gobierno llegó a través de la Oficina de Respuesta Oficial, que calificó la información como “falsa” y sostuvo que no existe ningún contrato ni compra en curso, sino apenas evaluaciones técnicas realizadas por la Armada Argentina.

FALSO.



La nota del periodista Julián Maradeo afirma que el Gobierno Nacional comprará submarinos de la empresa Naval Group. Esta afirmación es falsa, dado que si bien el Poder Ejecutivo está analizando la necesidad de la Armada Argentina de adquirir submarinos, no existe pic.twitter.com/09OXKZp02x — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 9, 2026

En el extenso descargo oficial, el organismo aclaró que solo se avanzó en estudios técnicos sobre posibles modelos —entre ellos los Scorpene franceses y los 209 NG alemanes— y que lo único firmado fue una carta de intención con Francia para iniciar consultas, sin compromisos comerciales. “Una carta de intención no es un contrato”, remarcaron desde la cuenta oficial, en un mensaje dirigido explícitamente contra el periodista autor de la nota.El episodio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del dispositivo comunicacional del Gobierno, que en las últimas semanas multiplicó desmentidas públicas a periodistas y medios, incluso cuando existen declaraciones previas del propio Presidente que van en sentido contrario. La secuencia alimentó críticas sobre la improvisación, la falta de coordinación interna y el uso del aparato oficial para desacreditar información que luego queda desmentida por los propios archivos del poder.