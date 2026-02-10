10.02.2026 / CONSENSO

Reforma laboral: Bullrich aseguró que hay un acuerdo muy sólido para aprobar el proyecto el miércoles

El oficialismo aceleró las negociaciones para llegar con los votos necesarios a la sesión del Senado, donde descuenta la aprobación en general pero enfrenta resistencias en artículos clave de la reforma laboral.




La senadora Patricia Bullrich afirmó en las últimas horas que el Gobierno llegó a un "acuerdo muy sólido" con sectores dialoguistas del Senado tras una reunión en el Congreso orientada a blindar el proyecto de la reforma laboral, en un contexto donde el oficialismo reconoce que el mayor riesgo no está en la votación en general sino en sostener cada punto del texto durante el debate en particular.

A la salida del encuentro, Bullrich confió: "Tenemos una buena cantidad de votos” y aseguró que las conversaciones permitieron despejar dudas en torno a los apoyos necesarios para atravesar el debate, previsto para este miércoles a las 11. Sin embargo, artículos específicos continúan tensando el vínculo del Ejecutivo con las provincias por su impacto sobre el esquema tributario.

“Llegamos a un acuerdo muy sólido. Lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar. Así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias”, declaró al término del encuentro. 

En paralelo, el radicalismo confirmó que acompañará la iniciativa en la votación en general, aunque dejó abierta la puerta a objeciones puntuales, mientras que los bloques dialoguistas ya anticiparon que impulsarán una votación segmentada para diferenciar capítulos completos de los artículos más controvertidos, una dinámica que podría reconfigurar el resultado final y forzar nuevas concesiones del Ejecutivo.

Con un quórum ajustado y una oposición fragmentada pero activa, el oficialismo apuesta a cerrar filas en las próximas horas y llegar al recinto con el mayor nivel de consenso posible, aun cuando los puntos más conflictivos, coparticipación, aportes sindicales, ultraactividad de convenios y plazos de implementación, siguen abiertos y amenazan con convertir la sesión del miércoles en una negociación en tiempo real que pondrá a prueba la solidez de los acuerdos anunciados.

