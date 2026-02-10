Gremios provinciales se preparan para marchar contra la reforma laboral

Gremios de alcance nacional y provincial confirmaron una nueva jornada de protestas contra el proyecto de reforma laboral que el oficialismo buscará tratar este miércoles en el Senado, con epicentro este martes en Rosario, donde el Frente de Sindicatos Unidos resolvió movilizarse para expresar su rechazo a una iniciativa que, según advierten, avanza sobre derechos consolidados de los trabajadores.

La concentración principal en la ciudad santafesina fue convocada para las 10 en la plaza 25 de Mayo y culminará con un acto frente a la Casa de Gobierno provincial, con la participación de ATE, la UOM, Aceiteros, gremios aeronáuticos, ambas CTA y sindicatos enrolados en la CGT, además de organizaciones sociales que evalúan ampliar la protesta con cortes en accesos estratégicos a la ciudad.Desde el sindicalismo metalúrgico local, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, explicó los motivos de la convocatoria y sostuvo: “Nos sumamos a la movilización en repudio a la destrucción planificada de los derechos del trabajador que conlleva el anteproyecto libertario”, al advertir que el debate legislativo coincide con un intento de modificar conquistas históricas del movimiento obrero.La protesta contará además con la presencia de dirigentes nacionales como Daniel Yofra, Hugo “Cachorro” Godoy, Hugo Yasky, Abel Furlán y Rodolfo Aguiar, mientras que en las últimas horas confirmaron su adhesión AMSAFE y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, que garantizarán traslados desde distintos puntos de Santa Fe para reforzar las columnas gremiales.El esquema de rechazo se extenderá también a Tucumán, donde organizaciones sindicales, políticas y sociales resolvieron concentrar este miércoles frente a la Casa de Gobierno provincial, en una convocatoria impulsada por ADIUNT y las CTA, con consignas contra la reforma laboral y en defensa del empleo, en un clima de creciente coordinación interprovincial.En paralelo, en Córdoba reaparecieron acciones de presión simbólica sobre senadores nacionales mediante banderas y consignas en sedes partidarias, una señal de que la conflictividad sindical se intensifica a medida que se acerca el tratamiento del proyecto, mientras los gremios advierten que las protestas podrían escalar si la iniciativa avanza sin modificaciones sustanciales.