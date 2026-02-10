El dólar sigue en retroceso y expone la fragilidad del milagro cambiario

El dólar oficial encadenó su cuarta jornada consecutiva a la baja y tocó mínimos que no se veían desde noviembre, en un contexto de relativa calma cambiaria que el Gobierno celebró como señal de confianza. La dinámica estuvo impulsada por una mayor afluencia de dólares que permitió absorber las compras oficiales sin generar tensiones inmediatas sobre la demanda.

Desde el frente de las reservas, el Banco Central de la República Argentina extendió su racha compradora y acumuló casi 500 millones de dólares en lo que va de febrero. Aunque el dato fue presentado como fortaleza, volvió a quedar atado a un escenario de corto plazo, condicionado por la entrada de divisas y por una estrategia que, por ahora, evitó el conflicto cambiario pero no despejó las dudas de fondo sobre su sostenibilidad.