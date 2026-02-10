Corte y sirenazo policial en Rosario: protesta salarial y advertencia de sanciones

Efectivos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario sostuvieron este martes una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial y en distintos puntos de la ciudad de Rosario, en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo. La medida incluyó cortes de tránsito y un “sirenazo” protagonizado por patrulleros apostados en calles céntricas, en lo que fue la segunda manifestación en menos de una semana.

En Rosario, la protesta también se hizo sentir durante la mañana frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, con quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos. El Centro Integrado de Operaciones Rosario informó un corte total del tránsito en ambos sentidos de la calle Gutiérrez y recomendó evitar la zona para no quedar atrapado en las demoras.Desde el Gobierno provincial confirmaron que el representante de los autoconvocados volvería a ser recibido en las próximas horas, aunque remarcaron que la protesta no contaba con aval institucional. En paralelo, Cococcioni anunció que al menos 20 uniformados serían pasados a disponibilidad, con retiro de arma reglamentaria y chaleco antibala, como consecuencia de la participación en la medida.El conflicto tuvo su origen durante la noche del lunes, cuando comenzaron las concentraciones frente a la Casa de Gobierno. Mientras los efectivos insistieron con la necesidad de una recomposición salarial y mejoras laborales, desde el Ejecutivo provincial señalaron que se trabajaba para dar respuesta a las demandas del personal, pero advirtieron que no se tolerarían acciones por fuera de los canales formales.