Diputados debatirá el próximo jueves el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El oficialismo confirmó la convocatoria a sesión especial en Diputados para debatir el jueves desde las 11 el proyecto de Reforma Penal Juvenil. Además, La Libertad Avanza (LLA) incluyó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur durante este martes."Las disposiciones del Acuerdo Interino de Comercio tienen por objetivo: establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico", resume la presentación del proyecto que ingresó a Diputados.Por otro lado, unas de las razones centrales por las que fue retirada la iniciativa de la baja de imputabilidad, es que en el proyecto estaba fijada la edad de 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.Se esperaba que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión y aclararon que la decisión radicó en mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas.El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.