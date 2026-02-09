Diputados debatirá este jueves la reforma penal juvenil y el acuerdo UE-Mercosur

La Libertad Avanza buscará avanzar este jueves con media sanción en Diputados para dos iniciativas que considera claves: la reforma del régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

En una semana en la que tiene una agenda de alto voltaje político en ambas cámaras del Congreso,Es que este miércoles se vota en el Senado la reforma laboral, que generó la necesidad para el oficialismo de negociar con la oposición un paquete de cambios respecto del proyecto original, dado que sin los mismos no habría tenido chances de conseguir la media sanción que espera lograr hoy.Así las cosas,Los libertarios tienen la expectativa de avanzar con ambos proyectos en una misma semana y, así, unir tal victoria con la reforma laboral y consolidar una serie de éxitos en medio de fuertes tensiones con la oposición y en semanas en que la economía no le dio buenas noticias.La citación fue formalizada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, en paralelo al proceso de conformación de las comisiones que deberán dictaminar las iniciativas. La Libertad Avanza cree que los despachos estarán listos este miércoles, pese a los cuestionamientos del kirchnerismo, que apunta alprocedimiento y lo tilda de “exprés”.Los diputados de LLA intentarán conseguir el despacho de mayoría en el plenario de comisiones que se reúne desde las 10.30. Confían en reunir las firmas necesarias junto a bloques aliados para que la Reforma Penal Juvenil quede lista para debatirse este jueves.Para la reforma penal juvenil, el oficialismo tuvo que recalcular, particularmente en uno de los puntos clave: la edad de imputabilidad. Es que este piso generó fricciones con bloques aliados, ya que el texto enviado inicialmente fijaba el límite en 13 años mientras que el consenso alcanzado el año pasado con sectores dialoguistas establecía los 14 años en ese lugar, por lo que el Ejecutivo decidió retirar la iniciativa y enviar una nueva versión ajustada a ese acuerdo.Desde la Casa Rosada explicaron que la prioridad es que “se trate un proyecto ya acordado con otros sectores para que salga de la forma más expeditiva posible”. Por eso el texto definitivo tiene a la edad de 14 años e incluye una partida presupuestaria específica para su implementación, un aspecto que no estaba contemplado en la versión original.El proyecto es similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque incorpora precisiones sobre financiamiento. El costo total estimado asciende a $23.739 millones y detalla las partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. Para el oficialismo, la inclusión de estos fondos refuerza la viabilidad operativa de la reforma.En términos de contenido, el dictamen tomado como base fija un tope de 15 años para las penas privativas de libertad -y no 20 como pretendía inicialmente el Ejecutivo- e introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva. Esta solo se habilitaría cuando el delito contemple una escala penal de diez años o más, con un máximo de 15. En los demás casos, se prevén sanciones alternativas, salvo en situaciones de homicidios u otros hechos de violencia grave.El texto también reafirma garantías procesales y establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso. Dispone, además, estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades formativas.Dentro del peronismo persisten diferencias en torno a ambas iniciativas. Diputados del Frente Renovador se muestran dispuestos a acompañar la baja a 14 años, mientras que otros sectores mantienen reparos. Esas tensiones podrían profundizarse si el oficialismo logra articular una mayoría con bloques provinciales y referentes del centro político.El temario de la sesión también incluye el acuerdo UE-Mercosur, cuya incorporación no había sido tratada en la última reunión de jefes de bloque encabezada por Martín Menem, presidente de la Cámara.Los libertarios quieren que la Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificar el tratado y busca capitalizar el impulso político que el acuerdo ganó en Brasil, donde ya avanzó en el Parlamento y podría llegar al recinto tras el Carnaval.La estrategia se apoya en una señal de urgencia política, aun cuando el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre su validez. Ese punto será uno de los principales argumentos de la oposición dura para cuestionar el tratamiento inmediato.