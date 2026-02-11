11.02.2026 / FUERZAS FEDERALES Y MÁS VALLADO

Megaoperativo: el Ejecutivo vuelve a apostar al protocolo antipiquetes durante la marcha al Congreso

El Gobierno desplegará fuerzas federales y reforzará el vallado en los alrededores del Congreso durante la movilización encabezada por la CGT y las CTA, y volverá a aplicar el protocolo antipiquetes pese a que la Justicia Federal lo declaró nulo en fallos previos.





