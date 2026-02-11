El oficialismo logró quórum en el Senado: comienza el debate por la reforma laboral

El Senado abrió la sesión para tratar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, en medio de negociaciones con las provincias y una fuerte movilización sindical contra los cambios propuestos en materia laboral.
El Gobierno de Milei retiró al Estado de la querella en la causa que investiga la deuda con el FMI
Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU
PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"
Ian Moche denunciará judicialmente a Lemoine por "inhabilidad moral" tras la grave acusación de la libertaria