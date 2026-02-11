El oficialismo logró quórum en el Senado: comienza el debate por la reforma laboral

Con 38 senadores presentes, 34 ausentes, el oficialismo consiguió este miércoles el quórum necesario en el Senado y dio inicio al debate del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, con la expectativa de obtener la media sanción luego de introducir una treintena de modificaciones para sumar apoyos provinciales.

La sesión comenzó pasadas las 11.15 bajo la presidencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un clima de fuerte tensión política y social marcado por el rechazo de los gremios a la iniciativa, que consideran un retroceso en derechos laborales y una profundización de la precarización.Mientras el Gobierno confía en contar con los votos necesarios, organizaciones sindicales se movilizan hacia el Congreso en rechazo al proyecto. A su vez, el Ejecutivo desplegó un amplio operativo de seguridad para contener la manifestación que, pese a los fallos de nulidad de la Justicia, incluye la aplicación del protocolo antipiquetes.