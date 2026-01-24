Santa Fe: el Gobierno acercó una oferta salarial y anunció que reincorporará a los efectivos si levantan la medida

El Gobierno de Santa Fe sostuvo este miércoles que está dispuesto a mejorar los ingresos de la fuerza policial y a revertir las sanciones aplicadas durante el conflicto con la condición de que los manifestantes levanten las medidas de fuerza y se restablezcan plenamente los patrullajes, en un escenario de protestas que continúa activo en Rosario y otras localidades.La propuesta fue extendida durante una reunión nocturna en la sede de Gobernación, encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el titular de Economía, Pablo Olivares, quienes recibieron al abogado Gabriel Sarla, interlocutor de los efectivos, y acercaron alternativas salariales vinculadas a que el escalafón más bajo alcance el valor de la canasta básica."Para sentarnos a dialogar, pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje”, extendió, al tiempo que remarcó que durante la protesta “la seguridad estuvo garantizada” con un despliegue conjunto de fuerzas provinciales y federales.Desde el Ejecutivo también señalaron que el reclamo no se limita a lo salarial, ya que incluye cuestionamientos a la extensión de las jornadas, la falta de descanso y el impacto del trabajo en la salud mental, un malestar que se profundizó tras la muerte del suboficial Oscar Valdez y derivó en concentraciones frente a distintas dependencias policiales.Mientras el Gobierno insiste en sostener canales de diálogo y advierte que investigará posibles incumplimientos de funciones, los efectivos anticiparon que el reclamo seguirá abierto incluso si se normalizan algunas tareas.