11.02.2026 / PROTESTA POLICIAL

Santa Fe: el Gobierno acercó una oferta salarial y anunció que reincorporará a los efectivos si levantan la medida

La Provincia acercó una propuesta de mejora salarial a la Policía y aseguró que los agentes pasados a disponibilidad volverán a sus cargos si se normaliza el servicio, aunque los efectivos mantienen las protestas y reclaman una respuesta directa del gobernador Maximiliano Pullaro.




El Gobierno de Santa Fe sostuvo este miércoles que está dispuesto a mejorar los ingresos de la fuerza policial y a revertir las sanciones aplicadas durante el conflicto con la condición de que los manifestantes levanten las medidas de fuerza y se restablezcan plenamente los patrullajes, en un escenario de protestas que continúa activo en Rosario y otras localidades.

La propuesta fue extendida durante una reunión nocturna en la sede de Gobernación, encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el titular de Economía, Pablo Olivares, quienes recibieron al abogado Gabriel Sarla, interlocutor de los efectivos, y acercaron alternativas salariales vinculadas a que el escalafón más bajo alcance el valor de la canasta básica.

Pese a ese gesto, durante la mañana los policías continuaban concentrados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, con patrulleros detenidos y sirenas encendidas. En ese sentido, voceros del reclamo advirtieron que la propuesta todavía no fue aceptada y que esperan respuestas por parte del gobernador Maximiliano Pullaro antes de dar por cerrado el conflicto.

En conferencia de prensa, Cococcioni confirmó que los efectivos pasados a disponibilidad podrán recuperar sus cargos si retoman las tareas. "Para sentarnos a dialogar, pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje”, extendió, al tiempo que remarcó que durante la protesta “la seguridad estuvo garantizada” con un despliegue conjunto de fuerzas provinciales y federales.

Desde el Ejecutivo también señalaron que el reclamo no se limita a lo salarial, ya que incluye cuestionamientos a la extensión de las jornadas, la falta de descanso y el impacto del trabajo en la salud mental, un malestar que se profundizó tras la muerte del suboficial Oscar Valdez y derivó en concentraciones frente a distintas dependencias policiales.

Mientras el Gobierno insiste en sostener canales de diálogo y advierte que investigará posibles incumplimientos de funciones, los efectivos anticiparon que el reclamo seguirá abierto incluso si se normalizan algunas tareas. 

