Kicillof apuntó fuerte contra Milei por la reforma laboral: "No hay contrataciones porque hay un programa económico horrible"

Mientras se debate la reforma laboral en el Senado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que el proyecto oficialista es el mismo que intentó imponer la dictadura militar porque "priva a todos los trabajadores de tener derechos".En diálogo con El Destape Radio, señaló que "es una cargada, una burla, llamarlo modernización laboral" ya que "destruye las vacaciones, las horas extras, el propio derecho a huelga, y todo con la falsa premisa de que es difícil despedir". Kicillof sostuvo que existe un problema de falta de formalidad laboral donde la gente "no tiene protecciones, no tiene aguinaldo ni vacaciones" y que lo importante es "atacar esa realidad".“Desde que llegó Milei se pierde un empleo cada 4 minutos y cierran 30 empresas por día”, remarcó el gobernador bonaerense, y agregó: “El 72% de los trabajadores -formales e informales- gana menos de un millón de pesos; eso es lo que hay que atacar”.En esa línea, enfatizó: "Dicen que es dificil despedir con las leyes de hoy. Tenemos 270 mil despidos con las leyes de hoy. ¿Qué carajo están diciendo? Facilitar los despidos no acelera las contrataciones. No hay contrataciones porque hay un programa económico horrible. Con estas mismas leyes laborales nosotros tuvimos muchos más empleos y condiciones. No es un problema de normativa laboral".Del mismo modo, dijo que “el modelo agroexportador, más la minería y petróleo que promueve La Libertad Avanza no genera empleo en la Argentina". "Dijeron que eso iba a mejorar y no fue así”, manifestó.El mandatario bonaerense explicó que en los años que hubo doble indemnización, como a partir de 2005, se duplicó la creación de puestos de trabajo. "Esto quiere decir que la creación de empleos depende de los programas económicos", afirmó el gobernador, quien además alertó que en su redacción original la Reforma Laboral quitaba recursos a las provincias mediante la baja de la coparticipación por la reducción del impuesto a las ganancias a las empresas.