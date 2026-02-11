El Gobierno confirmó detenidos en medio de la represión policial en el Congreso

La ministra Alejandra Monteoliva lo informó a través de sus redes sociales. En línea con la doctrina de su antecesora, resaltó: "Seguridad y orden".
Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026
Ya hay 2 detenidos por agredir a nuestro personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería Nacional heridos y 1 de la Policía Federal Argentina.
No vamos pic.twitter.com/a4tigY0VTN
A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... Javier Milei (@JMilei) February 11, 2026
MAGA.
Fin. https://t.co/4Sc6d1c8Ag
Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS. Diego Santilli (@diegosantilli) February 11, 2026
Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio. pic.twitter.com/R4hJRzLIWx
