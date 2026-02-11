El Gobierno confirmó detenidos en medio de la represión policial en el Congreso

Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir.



Ya hay 2 detenidos por agredir a nuestro personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería Nacional heridos y 1 de la Policía Federal Argentina.



No vamos

A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...

MAGA.

MAGA.

Fin.

Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS.



Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS.

Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio.

En medio de la tensión por la protesta contra la reforma laboral en la puerta del Congreso Nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva confirmó que la policía ya detuvo a dos personas "por agredir" al personal policial. El hecho ocurrió mientras la policía arrojaba gases lacrimógenos."Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. Ya hay 2 detenidos por agredir a nuestro personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería Nacional heridos y 1 de la Policía Federal Argentina", comunicó la ministra en sus redes sociales.En línea con la doctrina de su antecesora, Monteoliva indicó: "No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Seguridad y orden".También se expresaron -en la misma línea que Monteoliva- sobre las detenciones el propio presidente Javier Milei y otros funcionarios, como el ministro Diego Santilli.Desde temprano llegaron a la Plaza de los Dos Congresos las columnas de gremios y agrupaciones políticas que protestan contra la reforma laboral que se debate en el Senado. La manifestación era completamente pacífica hasta que, minutos después, un grupo de encapuchados apareció en las inmediaciones del parlamento para tirar la valla puesta por las fuerzas de seguridad.En ese momento, los efectivos policiales que estaban atrás de la valla comenzaron con la desmedida respuesta, ya que las víctimas de los gases lacrimógenos excedían a quienes habían volteado la valla. Después, otros manifestantes comenzaron a lanzar bombas molotovs, a lo que las fuerzas de seguridad avanzaron con camiones hidrantes y con la policía motorizada.