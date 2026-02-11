Cristina despidió a Sandra Mendoza: Gran compañera y militante del peronismo

La ex presidenta expresó su pesar por la muerte de la dirigente chaqueña y la definió como una “guerrera de la vida”. El mensaje se difundió a través de sus redes sociales y se sumó a las condolencias del peronismo nacional.
Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 11, 2026
Guerrera de la vida... que descanses en paz.
Mis condolencias a su familia.
