11.02.2026 / PERONISMO

Cristina despidió a Sandra Mendoza: Gran compañera y militante del peronismo

La ex presidenta expresó su pesar por la muerte de la dirigente chaqueña y la definió como una “guerrera de la vida”. El mensaje se difundió a través de sus redes sociales y se sumó a las condolencias del peronismo nacional.




La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió públicamente a Sandra Mendoza tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 62 años. A través de su cuenta oficial en redes sociales, la referente del peronismo destacó su militancia y envió condolencias a la familia.



“Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida… que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió Cristina en un mensaje breve pero cargado de afecto político y personal.

El posteo se produjo pocas horas después de que el Partido Justicialista de Chaco confirmara la muerte de la exdiputada nacional, figura histórica del peronismo chaqueño. La noticia generó repercusiones en distintos sectores del movimiento, donde Mendoza supo construir vínculos a lo largo de su trayectoria.

Con sus palabras, Cristina volvió a marcar la dimensión militante de la dirigente fallecida y la inscribió en la tradición de mujeres peronistas que dejaron huella en la vida política del país.

