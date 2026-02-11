Dolor en el peronismo chaqueño: falleció Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ

La exdiputada nacional por Chaco murió a los 62 años en la Ciudad de Buenos Aires. El Partido Justicialista provincial confirmó la noticia y destacó su compromiso político. Fue una figura central del peronismo chaqueño y madre de dos hijas junto al senador Jorge Capitanich.
1
El Gobierno de Milei retiró al Estado de la querella en la causa que investiga la deuda con el FMI
2
Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU
3
PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"
4
Ian Moche denunciará judicialmente a Lemoine por "inhabilidad moral" tras la grave acusación de la libertaria