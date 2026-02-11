Dolor en el peronismo chaqueño: falleció Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ

La exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza falleció este miércoles a los 62 años en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por el Partido Justicialista de Chaco, espacio al que pertenecía y donde desarrolló buena parte de su extensa trayectoria política.

El texto partidario subrayó que su recorrido “estuvo marcado por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”. Mendoza fue una referente de peso dentro del peronismo provincial, en un escenario político atravesado por fuertes debates y disputas internas."Desde el Partido Justicialista de Chaco acompañamos al presidente del partido Jorge Capitanich, sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública", señaló el partido en el mismo comunicado, en referencia al actual senador Jorge Capitanich.