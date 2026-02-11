"Este proyecto no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava": el comunicado de la CGT en rechazo a la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un comunicado en el que pidió a los senadores que "actúen con responsabilidad" respecto al debate de la reforma laboral y ratificó su rechazo al proyecto porque "no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava".
La CGT y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos convocaron a una movilización
multitudinaria para este miércoles frente al Congreso Nacional en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, una protesta que se realizará en las afueras del recinto.
COMUNICADO COMPLETO
NOS MOVILIZAMOS CONTRA LA REFORMA LABORAL Y EN DEFENSA DEL TRABAJO
La Confederación General del Trabajo moviliza hoy al Congreso Nacional para decir a los senadores: actúen con responsabilidad, este proyecto de ley no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava.
Esta central obrera se expresa en las calles contra la pretendida “ley de modernización laboral” que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional: sin soluciones a la vista para los trabajadores, sin acuerdo de los sectores involucrados, y con dos objetivos evidentes, la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales que defienden los derechos de los trabajadores.
Al igual que en el mes de diciembre, cuando respondimos a la presentación del proyecto de ley con una contundente movilización a la Plaza de Mayo, una vez más la defensa de la dignidad y las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras nos encuentra en las calles de todo el país. Es nuestro deber y responsabilidad expresar nuestro más absoluto rechazo a esta ley que solo traerá contratos más precarios, despidos más baratos y jornadas más largas por menos salario.
Hoy es un día donde cada senador y senadora deberá ser claro respecto de su posicionamiento frente a esta iniciativa que pretende derribar el derecho laboral en la Argentina y situar al trabajador en un terreno de desprotección e incertidumbre.
Cada legislador tiene un compromiso no solo con el normal funcionamiento de la educación, la salud y la justicia de su provincia, sino también con cada laburante, cuyo futuro está ahora en sus manos: el que tiene un trabajo registrado y también el que no lo tiene, ya que con esta ley sus derechos no parecen iniciar un camino hacia la correcta y debida registración.
Modernizar no es precarizar ni destruir derechos. Modernizar implica dar un debate serio, de cara a la gente, en el que todos los sectores que conforman el mundo del trabajo puedan participar y llegar a acuerdos.
Una reforma de esta magnitud requiere del trabajo conjunto de todos los actores, para construir soluciones reales a los desafíos que plantea esta etapa de nuestro país. Las y los representantes de los trabajadores somos aliados estratégicos de ese proceso. No se puede transformar verdaderamente nada si las y los trabajadores no somos parte de la discusión.
Una vez más, y todas las veces que sea necesario, esta CGT dará la pelea en la calle, en el Congreso, o en la Justicia, en defensa del trabajo y la dignidad de todos los trabajadores de nuestro país.
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
11 DE FEBRERO DE 2026