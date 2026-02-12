El Gobierno denunciará a los manifestantes que participaron de la protesta por la reforma laboral

El Gobierno nacional confirmó que avanzará con denuncias penales contra quienes habrìan protagonizado "disturbios" durante la protesta del pasado mièrcoles frente al Congreso, mientras el Senado debatía la reforma laboral, que incluyò un nuevo episodio de feroz represiòn policial a los manifestantes. Fuentes oficiales señalaron que las acusaciones “se están terminando de formular” bajo las figuras de atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones, sin descartar nuevas imputaciones a medida que se identifique a los involucrados.Desde el Ministerio de Seguridad precisaron que durante el operativo fueron detenidas 71 personas: 27 en procedimientos realizados por fuerzas nacionales en estaciones terminales, 24 en las inmediaciones del Congreso y 20 por la Policía de la Ciudad en la zona de la movilización. Parte de los aprehendidos quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Este y se prevé que la mayoría recupere la libertad en las próximas horas.El Ejecutivo aún no definió si avanzará con acusaciones por terrorismo, aunque el eje de mayor tensión estuvo puesto en las imágenes de manifestantes arrojando bombas molotov contra el vallado policial. En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que quienes atacan a las fuerzas de seguridad “no son delincuentes, son terroristas”.La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que el Gobierno tiene identificados a “tres grandes grupos de violencia significativa” y mencionó a sectores que definió como “izquierda combativa” y “antisistema”, aunque admitió que “es complejo identificar grupos con estas características violentas” y que aún no hay precisiones sobre la pertenencia orgánica de los implicados.En la Casa Rosada indicaron que no habrá denuncias particulares contra integrantes de la CGT, al considerar que no participaron de los hechos más graves. Sin embargo, no descartan ampliar las presentaciones judiciales si surgen nuevas pruebas a partir del análisis de cámaras y registros que ya fueron puestos a disposición de la Justicia.