Macri festejó la reforma laboral de Milei: "Pero lo que pasó hoy es solo un paso... "

El ex presidente usó sus redes sociales para expresarse a favor de la media sanción que obtuvo la reforma laboral en el Senado. Se incluyó como parte de la "lucha" por "cambios profundos en las leyes de trabajo", dijo que es "fundamental para destrabar el talento de los argentinos" pero que "hay que seguir trabajando fuerte".
Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta. El trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos. Pero lo que pasó hoy es Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 12, 2026
