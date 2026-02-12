12.02.2026 / Amarillos y violetas

Macri festejó la reforma laboral de Milei: "Pero lo que pasó hoy es solo un paso... "

El ex presidente usó sus redes sociales para expresarse a favor de la media sanción que obtuvo la reforma laboral en el Senado. Se incluyó como parte de la "lucha" por "cambios profundos en las leyes de trabajo", dijo que es "fundamental para destrabar el talento de los argentinos" pero que "hay que seguir trabajando fuerte".



El ex presidente Mauricio Macri usó sus redes sociales para festejar la media sanción que obtuvo la reforma laboral de Javier Milei en el Senado.

El líder del PRO se incluyó como parte de la "lucha" por "cambios profundos en las leyes de trabajo", dijo que es "fundamental para destrabar el talento de los argentinos", pero que sólo es "un paso más" y "hay que seguir trabajando fuerte". 

"Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta", empezó su posteo Macri.

Agregó que "el trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos" y matizó el triunfo de Milei con que "lo que pasó es solo un paso: hay que seguir trabajando fuerte para impulsar nuevas reformas que transformen la legislación laboral en una normativa mucho más moderna, que les dé futuro a todos los jóvenes y que se adapte a esta época sin igual".




