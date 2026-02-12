Milei, a favor de la intervención del Estado en el caso Mercado Libre vs Temu

Javier Milei metió al Estado argentino y lo hizo intervenir directamente en la disputa judicial entre Mercado Libre - propiedad del empresario libertario Marcos Galperín - y la plataforma china Temu

A través del Gobierno nacional,Lo que hizo en concreto el Gobierno nacional esEn ese documento, el Estado solicitó que se ratifique la medida preventiva que obliga a la firma asiática a cesar con campañas consideradas engañosas, en el marco de una causa que aún espera definiciones sobre la competencia judicial.El conflicto se originó tras una denuncia de Mercado Libre que derivó en la intervención de la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía, o sea de Luis "Toto" Caputo. Ese organismo imputó a Temu por presuntas violaciones al Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. En respuesta, la empresa china presentó una cautelar para frenar el proceso administrativo, lo que llevó la disputa al ámbito judicial.El Gobierno considera en su presentación oficial que los argumentos de la compañía asiática no refutan los fundamentos de la resolución administrativa y que su apelación carece de agravios concretos. Además, remarcó que las infracciones investigadas son de carácter formal y que no es necesario probar un daño específico a consumidores para que el Estado intervenga.La posición oficial también pone el foco en el impacto que determinadas prácticas comerciales podrían tener sobre la competencia y el mercado interno. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente busca prevenir riesgos potenciales derivados de publicidad engañosa, precios por debajo del costo o mecanismos de promociones que condicionen beneficios, en defensa del equilibrio entre empresas y consumidores frente al avance de plataformas internacionales.Las intervenciones que viene teniendo el gobierno de Milei a favor de Mercado Libre en su disputa con Temu llama la atención, no sólo por hacer participar al Estado de una contienda entre privados, cosa que el Presidente afirma que es un pecado capital, sino que además hacerlo a partir de normas y regulaciones que impiden aquello que los libertarios denominan "libre competencia".La resolución de fondo dependerá de la Justicia y, eventualmente, de la Corte Suprema, que deberá definir qué tribunal es competente para intervenir en la causa. La disputa entre ambos gigantes del comercio electrónico suma un capítulo político y judicial que podría influir en el escenario del comercio digital en la Argentina.