Si te lastimaste jugando al fútbol, el empleador no tiene nada que ver: insólita defensa de Sturzenegger a la reforma laboral

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la reforma laboral aprobada en el Senado y justificó los cambios en las licencias por enfermedad con un polémico argumento. “Si te lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%“, lanzó, en referencia al nuevo esquema que reduce el salario durante determinadas ausencias.En diálogo con radio Mitre, el funcionario celebró la media sanción obtenida con 42 votos durante una sesión que calificó como "histórica". "Vamos a ver en detalle cómo se cambia la vida de los argentinos y cómo cambia este problema que tenemos, que la mitad de los trabajadores son informales y que hace una década que no se crea trabajo formal”, sostuvo.En esa línea, se explayó: “El monto de las indemnizaciones, que es un mes por cada año trabajado, no se toca, sino que en los juicios se incrementaba significativamente. Tenías que actualizar el monto y los jueces fallan como si hubieses invertido en Bitcoin”. También explicó que los peritos dejarán de cobrar un porcentaje de la sentencia y pasarán a percibir honorarios por tarea realizada.La norma habilita el pago de indemnizaciones en seis cuotas para empresas y en 12 para Pymes, una opción que, según aclaró, no es obligatoria. “No es una obligación pagarlo, sino que es una opcionalidad. Es para que a las Pymes no les llegue de golpe. Es una ley que empieza a generar más apertura”, sostuvo, al tiempo que defendió la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y, en la misma línea de Patricia Bullrich, buscó tranquilizar a las empresas asegurando que "no van a tener problemas con los pasivos”.Durante la entrevista radial, celebró la incorporación del banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones. "Si no quiero trabajar un viernes, entonces compenso las horas en los otros cuatro días. No se pagarían como horas extra porque se compensan”, señaló, para luego agregar que le nuevo régimen “te permite hacerlo como quieras con un acuerdo conjunto con el empleador”.Finalmente, defendió los cambios en aportes y negociación colectiva al señalar que “para algunos sindicatos la contribución llegaba al 7% del sueldo, ahora se puso un tope del 2%” y que el recibo de sueldo mostrará el total de cargas patronales.El discurso oficialista es el mismo, tanto desde el bloque del Senado como en el Ejecutivo. “Logramos una mayoría, con el corazón de la ley que da previsibilidad a quienes trabajan, a las empresas y genera instituciones nuevas con el (Fondo Asistencia Laboral (FAL)”, afirmó, y concluyó que la reforma es “muy importante" porque, según insistió, “no destruye empleos ni destruye empresas".