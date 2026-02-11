De Pablo le marca la cancha a Milei y advierte que la inflación incomoda pero no desespera

En medio de la discusión por la salida de Marco Lavagna y los cambios en la medición del IPC, Juan Carlos de Pablo buscó correr el eje y apuntó directamente al corazón del problema: la persistencia de la inflación. “El problema es la tasa de inflación, que desde fines de 2024, salvo un mes, nunca fue inferior a 2% mensual”, sostuvo, y llamó a “poner el carro detrás del caballo”.

De Pablo también le restó dramatismo a la crisis institucional que atravesó el INDEC. Si bien habló de un “lamentable error comunicacional”, afirmó que el episodio no afectó la toma de decisiones reales y puso como ejemplo que “no afectó el precio de los bonos denominados en pesos, ajustados por la estimación oficial de la tasa de inflación”. Según remarcó, “con su accionar, los tenedores de bonos le quitaron cualquier manto de dudas al evento”.Sin embargo, dejó una advertencia que interpela directamente al rumbo económico: “La tasa de inflación incomoda, pero no desespera como ocurre cuando se produce una corrida bancaria o cambiaria”. Para el economista, ya transcurrió el tiempo suficiente como para que el tema sea puesto “sobre el tapete” y reclamó dejar de lado la “grandilocuencia” para acertar con un “diagnóstico específico para actuar en consecuencia”.