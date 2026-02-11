Dólar en baja y reforma laboral: la tensa calma que celebra el gobierno mientras el bolsillo sigue en rojo

El dólar mayorista cerró en $1.395 y acumuló un retroceso del 3,3% en las últimas cinco ruedas, su nivel más bajo desde mediados de noviembre. En el segmento minorista se ofreció a $1.415 en el Banco Nación y a $1.418,59 según el promedio del Banco Central. La baja coincidió con la media sanción de la reforma laboral en el Senado, un gesto que el mercado leyó como respaldo político al programa económico.

Detrás de la aparente tranquilidad cambiaria, el Banco Central profundizó su intervención. La autoridad monetaria compró u$s214 millones en la última rueda y estiró a 28 jornadas consecutivas su racha compradora. En febrero acumuló u$s749 millones y en lo que va de 2026 casi u$s1.910 millones. Es decir, la baja del dólar convivió con una fuerte absorción oficial de divisas.La postal financiera mostró calma, pero el interrogante de fondo sigue abierto. Mientras el Gobierno celebró la estabilidad cambiaria como señal de confianza, la economía real continuó atravesada por precios que no dan tregua y salarios que corren desde atrás. La brecha entre la foto del mercado y la vida cotidiana volvió a marcar el pulso de una gestión que apuesta todo al frente financiero.