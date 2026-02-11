Los mercados le dan la espalda a Milei: acciones argentinas se desploman pese a la reforma laboral

En la plaza local, el S&P Merval se hundió 4,8% hasta los 2.872.456 puntos y, medido en dólares, retrocedió 4,2% hasta las 1.958 unidades. Las mayores bajas se registraron en Grupo Supervielle (-7,5%), Grupo Financiero Galicia (-6,7%) y Loma Negra (-6,6%), reflejando un castigo generalizado a los papeles argentinos. En Wall Street, los ADRs replicaron la tendencia: Supervielle cayó 6,2%, Galicia 6% y BBVA Argentina 6%.

El oficialismo consiguió media sanción para la reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor, incorporando el banco de horas, modificaciones en indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral y la posibilidad de pagar salarios en moneda extranjera. Aun así, la señal política no logró revertir el clima adverso que dominó la rueda.Mientras tanto, en la city se extendió la llamada “pax cambiaria”, con mayor oferta que demanda de divisas. La última licitación del Tesoro alcanzó un rollover de 123,39% y consolidó una curva en pesos alineada en el tramo medio, aunque la aceleración inflacionaria volvió a colarse en las expectativas. La tensión entre estabilidad cambiaria y fragilidad financiera marcó otra jornada de contrastes para el modelo libertario.