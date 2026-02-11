Los mercados le dan la espalda a Milei: acciones argentinas se desploman pese a la reforma laboral

El S&P Merval y los ADRs operaron con fuertes caídas en medio del malhumor global, mientras el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos. La media sanción de la reforma laboral no alcanzó para sostener el ánimo inversor, en una jornada atravesada por la volatilidad externa y dudas internas.
1
Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU
2
El Gobierno de Milei retiró al Estado de la querella en la causa que investiga la deuda con el FMI
3
PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"
4
Ian Moche denunciará judicialmente a Lemoine por "inhabilidad moral" tras la grave acusación de la libertaria