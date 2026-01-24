La administración Trump elimina la base legal para regular emisiones en EE. UU.

La medida eliminó el endangerment finding

La administración del expresidente Donald Trump revocó la determinación científica que permitía a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regular las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, debilitando el marco legal de normas climáticas clave y marcando un hito en la reversión de políticas ambientales., la declaración científica que establecía que los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, “ponen en peligro la salud pública y el bienestar general”. Esta determinación había sido la base legal para regulaciones federales de emisiones desde 2009.Sin ese sustento,, lo que podría permitir un aumento de la polución sin mecanismos regulatorios sólidos.Sin la base legal del endangerment finding muchas regulaciones clave quedan en suspenso o pendiente de revisión, afectando sectores clave como transporte y energía., incluyendo la salida formal del Acuerdo de París en años recientes.Las autoridades de la administración Trump afirmaron que la revocación forma parte de una agenda de desregulación orientada a “proteger la economía” y reducir cargas regulatorias que, según afirmó la Casa Blanca, costarían alrededor de US $1,3 billones a los contribuyentes, un cálculo cuestionado por expertos ambientales.Organizaciones medioambientales y expertos alertaron que, debilitando la capacidad del país para responder al calentamiento global.