Federico Otermín y Axel Kicillof profundizan Entramados para potenciar políticas de juventud contra el delito

El intendente Federico Otermín rubricó el convenio junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro Javier Alonso para profundizar en el distrito el programa Entramados, una herramienta impulsada por la Provincia que aborda de forma integral situaciones de vulnerabilidad y conflicto, priorizando la prevención por sobre la lógica punitiva que promueven sectores de la oposición.

En esa línea, Otermín remarcó el trabajo territorial que ya se desarrolla en el municipio: “En Lomas, junto a @laperugino, venimos trabajando fuerte en esto acompañando a más de 120 pibes: apostamos a la revinculación educativa, la formación en oficios y el deporte como espacios de inclusión y desarrollo. Con este acuerdo, potenciamos esa red de contención para construir una comunidad más segura y con mejores oportunidades”.La firma consolida la articulación entre el Gobierno provincial y el Gobierno de la Comunidad, con foco en la inclusión y la ampliación de derechos. Frente a discursos que reducen la problemática juvenil a la represión y el castigo, en Lomas se fortalece una política pública que apuesta a la presencia del Estado, la contención y la construcción de seguridad desde una mirada integral.