Federico Otermín y Axel Kicillof profundizan Entramados para potenciar políticas de juventud contra el delito

El intendente Federico Otermín rubricó el convenio junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro Javier Alonso para profundizar en el distrito el programa Entramados, una herramienta impulsada por la Provincia que aborda de forma integral situaciones de vulnerabilidad y conflicto, priorizando la prevención por sobre la lógica punitiva que promueven sectores de la oposición.
.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal destacó: “Junto al Gobernador @kicillofok y el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, @ejavieralonso, firmamos el convenio para implementar una nueva etapa del programa Entramados en Lomas de Zamora. Esta iniciativa fundamental del Gobierno de la Provincia, que articula el trabajo de Niñez, Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Seguridad, tiene un objetivo claro, que es llegar antes. Desde el Gobierno de la Comunidad queremos acompañar con herramientas a los jóvenes para evitar que entren en conflicto con la ley penal”.
En esa línea, Otermín remarcó el trabajo territorial que ya se desarrolla en el municipio: “En Lomas, junto a @laperugino, venimos trabajando fuerte en esto acompañando a más de 120 pibes: apostamos a la revinculación educativa, la formación en oficios y el deporte como espacios de inclusión y desarrollo. Con este acuerdo, potenciamos esa red de contención para construir una comunidad más segura y con mejores oportunidades”.
La firma consolida la articulación entre el Gobierno provincial y el Gobierno de la Comunidad, con foco en la inclusión y la ampliación de derechos. Frente a discursos que reducen la problemática juvenil a la represión y el castigo, en Lomas se fortalece una política pública que apuesta a la presencia del Estado, la contención y la construcción de seguridad desde una mirada integral.