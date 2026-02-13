Cornejo denunció una operación con IA y habló de mentira deliberada tras un video viral

El Gobernador Alfredo Cornejo denunció que le armaron con inteligencia artificial un video en el que aparecería besando a una chica en una cita romántica en la capital francesa. El mandatario radical apuntó contra las cuentas “Mandril Mendocino” y “Orko Polentero”, entre otras, por la difusión del material donde se observa a una persona idéntica a él en un restó chic.

A través de sus redes sociales, Cornejo reforzó su postura y cuestionó la utilización de herramientas digitales para dañar su imagen pública. “Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia”, tuiteó.Además, advirtió sobre los riesgos de la manipulación tecnológica en el debate público. “No podemos naturalizar que en redes sociales se inventen hechos, se alteren contextos, se utilicen herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para fabricar noticias falsas sin consecuencias”, denunció el mandatario, quien llevó el caso a la Justicia para que se investigue la presunta operación.