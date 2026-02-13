13.02.2026 / POLEMICA

Cornejo denunció una operación con IA y habló de mentira deliberada tras un video viral

El gobernador de Mendoza aseguró que fue víctima de una maniobra digital en redes sociales luego de que circulara un video en el que se lo ve tomando unos tragos con una mujer. Apuntó contra cuentas opositoras y afirmó que el material fue tergiversado para instalar que ocurrió en París.




El Gobernador Alfredo Cornejo denunció que le armaron con inteligencia artificial un video en el que aparecería besando a una chica en una cita romántica en la capital francesa. El mandatario radical apuntó contra las cuentas “Mandril Mendocino” y “Orko Polentero”, entre otras, por la difusión del material donde se observa a una persona idéntica a él en un restó chic.

El gobernador estuvo esta semana en París promocionando la vitivinicultura mendocina y sostuvo que el video fue utilizado para montar una escena falsa en ese contexto. “El video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado. No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada”, afirmó.

A través de sus redes sociales, Cornejo reforzó su postura y cuestionó la utilización de herramientas digitales para dañar su imagen pública. “Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia”, tuiteó.

Además, advirtió sobre los riesgos de la manipulación tecnológica en el debate público. “No podemos naturalizar que en redes sociales se inventen hechos, se alteren contextos, se utilicen herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para fabricar noticias falsas sin consecuencias”, denunció el mandatario, quien llevó el caso a la Justicia para que se investigue la presunta operación.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU

2

PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"

3

Valeria Di Croce: "Lo que caracteriza a Milei es generar caos"

4

Escándalo en ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y a otras 18 personas por corrupción

5

Libertarios se atribuyen que Milei predijo a los therians

Más notas de este tema

Karina mueve sus fichas y empuja a Adorni como vice para blindar el control libertario

13/02/2026 - ¿LA LIBERTAD AVANZA?

Karina mueve sus fichas y empuja a Adorni como vice para blindar el control libertario

Julián Álvarez inauguró nuevas canchas de pádel públicas en Remedios de Escalada

13/02/2026 - Locales

Julián Álvarez inauguró nuevas canchas de pádel públicas en Remedios de Escalada

Federico Otermín y Axel Kicillof profundizan Entramados para potenciar políticas de juventud contra el delito

13/02/2026 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Federico Otermín y Axel Kicillof profundizan Entramados para potenciar políticas de juventud contra el delito

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.