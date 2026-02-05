El provocador posteo de Javier Milei tras el cierre de Fate: ¿Conspiranóico, yo?

Conspiranoico yo?

Fin.  Javier Milei (@JMilei) February 18, 2026

El presidente Javier Milei reaccionó al cierre de la fábrica de neumáticos Fate con un particular mensaje en su cuenta oficial de X en el que escribió “¿Conspiranoico yo?”, una frase que resonó en medio de la conmoción por la paralización de la planta de San Fernando que derivó en la pérdida de alrededor de 920 puestos de trabajo.Si bien, el hecho se conoció a primeras horas de este miércoles, cuando el mandatario estaba activo en redes, recién cerca del mediodía hizo alusión al tema. Cabe mencionar que el cierre de la histórica fábrica adquiere gravedad por suceder luego de la media sanción del proyecto de reforma laboral que prevé ser debatida el jueves en la Cámara de Diputados.Minutos después, Milei replicó un posteo de otro usuario que advertía: "No se olviden que esto es el Presidente de Fate. Todo cierra”, acompañado por declaraciones públicas del titular de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, lo que trasluce tensiones en el vínculo del Presidente con los empresarios nacionales.En paralelo, también compartió un hilo crítico del “sindicalismo trosko”, difundido por un economista cercano al oficialismo, reforzando la línea discursiva que vincula el conflicto industrial con la puja gremial y la discusión legislativa en curso.Mientras tanto, la compañía apeló a que el cierre se debe a "los cambios en las condiciones de mercado" que los "obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”.