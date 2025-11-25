12.02.2026 / FESTEJO

El curioso video con el que Bullrich celebró el triunfo libertario en el Senado

La titular del bloque oficialista en la Cámara alta difundió en redes un clip musicalizado en gesto de alivio por la media sanción de la reforma laboral.




Tras una maratónica sesión el pasado miércoles, la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, publicó un curioso video para presumir el primer triunfo del año de La Libertad Avanza en materia legislativa, con la media sanción que obtuvo el proyecto de reforma laboral, que ahora girará a la cámara baja del Congreso.

A través de su cuenta de X, la funcionaria celebró el resultado y escribió: "No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados. La reforma laboral ya tiene media sanción. Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo". El mensaje estuvo acompañado por un video musicalizado con el tema “Vogue” de Madonna, con el cual intentó crear una atmósfera de epicidad fiel a la que sostiene el Gobierno en sus shows.



Más temprano, Bullrich había anticipado el desenlace con otro posteo: “Ahora sí: un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos”, escribió sobre el proyecto que, entre otras cosas, crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar el propio despido y que limita las asambleas y el derecho a huelga. 

En esa línea, advirtió: “A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina”. En declaraciones a Radio Rivadavia, consideró "fundamental” la inciativa para desbaratar el sistema de negociación colectiva que, según explicó, pasará a organizarse “de abajo hacia arriba”. 

Por último, Bullrich sostuvo que se mantuvo el esquema de indemnizaciones planteado con el nuevo FAL, al tiempo que insistió en que la ley “da previsibilidad” y busca evitar litigiosidad. “Logramos una mayoría, con el corazón de la ley que da previsibilidad a quienes trabajan, a las empresas", a las que alivió con la promesa de que "no tendrán problemas con los pasivos”. 

