Ian Moche aseguró que intentó llamar a Lilia Lemoine tras sus repudiables dichos pero nunca contestó

El niño activista Ian Moche respondió con altura a los dichos de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, a travès de un video en sus redes sociales donde relató el impacto de las acusaciones en su entorno y aseguró que intentó contactarla personalmente tras sus declaraciones, aunque nunca obtuvo respuesta.En el mensaje difundido en Instagram, Moche explicó cómo recibió las expresiones públicas de Lemoine y contó: “Respecto a cómo me siento con todo esto, fue sorpresivo, no los esperábamos, estábamos muy concentrados en lo que iba a ser este día y fue una sorpresa. Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida a esto y sí darle cabida a toda la gente que nos preguntó, que nos mandó cosas hermosas”.El activista también remarcó que buscó comunicarse con la diputada luego de los dichos emitidos en televisión y sostuvo: “Nosotros le tratamos de escribir, nos pasaron su número, no nos contestó y eso también nos angustió un poco”, antes de agregar, en tono irónico: “Yo entiendo, Lilia, que a vos te guste el cosplay, el manga y el animé. A mí también me encanta. Yo no puedo decir nada con respecto a eso porque tal vez algún día sea presidente y posiblemente haga cosplay”.En su mensaje, Moche intentó correr el foco del conflicto personal y volvió a poner en agenda la discusión por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente reglamentada por el Gobierno, al tiempo que buscó llevar tranquilidad a quienes lo siguen: “Tranquilos, que esto no nos va a detener como activistas, nosotros siempre vamos a seguir unidos a todos ustedes. Me alegraron el día y eso me sigue haciendo ser activista”.Las declaraciones del niño llegaron luego de que Lemoine lo acusara públicamente y apuntara contra su madre, Marlene Spesso, al afirmar: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, y al insistir: “Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”.