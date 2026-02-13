Tension en los mercados: suben los bonos en dólares y caen las acciones mientras el Congreso define la reforma laboral

(R0Los bonos en dólares cotizan al alza en Nueva York, en una jornada atravesada por la cautela de los inversores frente a la discusión parlamentaria de la reforma laboral. Tras los dos feriados de carnaval en los que la bolsa local no abrió, las acciones argentinas ajustan posiciones y muestran mayoría de bajas. En paralelo, el Ministerio de Economía relanza un canje de deuda para títulos ajustados por la evolución del dólar oficial, en un intento por postergar vencimientos y aliviar el frente financiero.(R)Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el artículo 44, incorporado por el Senado, que reducía la compensación salarial para trabajadores durante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. Según consignó la consultora Max Capital, "Aliados del Gobierno presionaron para eliminar este artículo por completo, cambio que el Gobierno habría aceptado para asegurar el quórum. Como resultado, si el proyecto se aprueba con modificaciones, deberá volver al Senado para la ratificación de los cambios".En el mercado accionario local, el S&P Merval cae 2,5% hasta los 2.745.240 puntos básicos. Entre las bajas más pronunciadas se encuentran BYMA (-4,3%), Transportadora de Gas del Norte (-4,3%) y Pampa Energía (-3,6%). En Wall Street, los ADRs operan mixtos: Bioceres lidera las subas con un avance de 9,4%, mientras que Loma Negra retrocede 2,3%. El pulso financiero refleja así una economía atada a la rosca legislativa y a la necesidad oficial de sostener el equilibrio fiscal en medio de tensiones políticas crecientes.