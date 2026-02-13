El oficial perfora los $1.400 y la brecha con el techo de la banda se dispara al nivel más alto en siete meses

El tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.393,5, con una baja de $1,5 en la jornada y un retroceso semanal de 2,7%. De esta forma, perforó los $1.400 por primera vez desde noviembre. En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación se ofreció a $1.415 y el promedio informado por el BCRA operó en $1.419,8. En el circuito informal, el blue se movió en $1.440, mientras que el dólar cripto cotizó a $1.460,53.

El Banco Central extendió su racha compradora a 29 ruedas consecutivas tras adquirir u$s141 millones. En la semana acumuló u$s573 millones y en el mes sumó u$s890 millones, mientras que el total anual superó los u$s2.000 millones.Sin embargo, las reservas brutas retrocedieron hasta los u$s45.056 millones, afectadas por la caída en el precio del oro y otros activos. Así, la autoridad monetaria sostuvo la oferta y consolidó la calma cambiaria, aunque con tensiones latentes en el frente externo.