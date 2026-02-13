El oficial perfora los $1.400 y la brecha con el techo de la banda se dispara al nivel más alto en siete meses

El dólar oficial profundizó su tendencia bajista en la mitad de febrero y acumuló una caída superior al 4% en lo que va del año. En paralelo, la brecha contra el techo de la banda cambiaria trepó al 13,7%, el nivel más alto desde julio. El escenario combinó la racha compradora del Banco Central con el impacto político de la media sanción de la reforma laboral, en un mercado que celebró señales de disciplina cambiaria aun en medio de un dato de inflación adverso.
1
Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU
2
PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"