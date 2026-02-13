13.02.2026 / ECONOMIA

El oficial perfora los $1.400 y la brecha con el techo de la banda se dispara al nivel más alto en siete meses


El dólar oficial profundizó su tendencia bajista en la mitad de febrero y acumuló una caída superior al 4% en lo que va del año. En paralelo, la brecha contra el techo de la banda cambiaria trepó al 13,7%, el nivel más alto desde julio. El escenario combinó la racha compradora del Banco Central con el impacto político de la media sanción de la reforma laboral, en un mercado que celebró señales de disciplina cambiaria aun en medio de un dato de inflación adverso.



El tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.393,5, con una baja de $1,5 en la jornada y un retroceso semanal de 2,7%. De esta forma, perforó los $1.400 por primera vez desde noviembre. En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación se ofreció a $1.415 y el promedio informado por el BCRA operó en $1.419,8. En el circuito informal, el blue se movió en $1.440, mientras que el dólar cripto cotizó a $1.460,53.

En el frente financiero, el dólar MEP operó en $1.422,23 y el contado con liquidación se ubicó en $1.470,96. Ambos promediaron febrero con bajas, aunque más moderadas que el oficial. En el mercado de futuros, la mayoría de los contratos se negociaron a la baja, con un valor proyectado de $1.447 para marzo, lo que reflejó expectativas de estabilidad cambiaria en el corto plazo.

El Banco Central extendió su racha compradora a 29 ruedas consecutivas tras adquirir u$s141 millones. En la semana acumuló u$s573 millones y en el mes sumó u$s890 millones, mientras que el total anual superó los u$s2.000 millones.

Sin embargo, las reservas brutas retrocedieron hasta los u$s45.056 millones, afectadas por la caída en el precio del oro y otros activos. Así, la autoridad monetaria sostuvo la oferta y consolidó la calma cambiaria, aunque con tensiones latentes en el frente externo.

