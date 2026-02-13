Caputo recibió a la UIA tras la media sanción de la reforma laboral: "Excelente reunión"

Entre las principales iniciativas que los empresarios le llevaron al titular del Palacio de Hacienda se encuentra la implementación de estímulos para la construcción, y la puesta en práctica de plan de financiamiento en cuotas que lleve a una ampliación del consumo.
Excelente reunión con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. totocaputo (@LuisCaputoAR) February 13, 2026
Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que pic.twitter.com/0jvhRwWWlt
1
Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV, y Pelota Libre: las apps gratuitas que corren peligro en Argentina por el acuerdo con EE.UU
2
PJ bonaerense: unidad con Kicillof como presidente y peronismo como "escudo, alternativa y esperanza"