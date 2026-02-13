Caputo recibió a la UIA tras la media sanción de la reforma laboral: "Excelente reunión"

Excelente reunión con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este viernes a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) luego de que el Gobierno obtenga la media sanción en el Senado de la reforma laboral."Excelente reunión", señaló el funcionario sobre el encuentro, en el cual representantes de la entidad le llevarán un plan de acción con propuestas para reactivar la economía.Además del titular del palacio de Hacienda, del cónclave formaron parte el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués."Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes", detalló Caputo sobre los principales temas.Entre las principales iniciativas que los empresarios le llevaron al titular del Palacio de Hacienda se encuentra la implementación de estímulos para la construcción, y la puesta en práctica de plan de financiamiento en cuotas que lleve a una ampliación del consumo.Desde la UIA venían marcando en las diferentes cumbres industriales la fuerte crítica por peso de los impuestos en la cadena productiva. Motivo por el que vienen trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para lograr una baja de la presión tributaria, tanto nacional como provincial.