El dólar amagó con una suba pero se quedó sin fuerza y se extiende la pax cambiaria

El dólar oficial retomó operaciones con un alza moderada luego de haber perforado los $1.400 por primera vez desde noviembre. El mayorista cotiza a $1.401, apenas $1,5 por encima del viernes, y conserva una brecha de 13,7% respecto del techo de la banda, ubicado en $1.592,79. En tanto, el dólar minorista del Banco Nación se vende a $1.425, con un incremento de $5, y el promedio que informa el BCRA se ubica en $1.425,7.

Detrás de la pax cambiaria aparece el rol activo del Banco Central. El economista Gustavo Ber destacó "las importantes compras de dólares que viene llevando adelante el BCRA, a partir de las liquidaciones principalmente de ONs, y como antesala de una mayor oferta a partir de la cosecha gruesa". En la última rueda de la semana pasada la autoridad monetaria adquirió u$s42 millones y acumuló compras por u$s615 millones en la semana y u$s932 millones en lo que va del mes.El debate, hacia adelante, gira en torno a la sostenibilidad del esquema. Ber sostuvo que "continúe dicho panorama cambiario, y el mayor apetito por 'carry', mientras el debate se concentra en si dicho proceso continuaría con el Tesoro absorbiendo pesos o podría ir habiendo mayor espacio para una remonetización de la economía, dado que éste último contribuiría a un repunte en la actividad". Por ahora, el dólar amagó pero no despegó y el Gobierno capitaliza una estabilidad que se apoya en el ingreso de divisas y en una fuerte intervención oficial.